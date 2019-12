Il processo | Elena e la trappola di Ruggero | anticipazioni seconda puntata venerdì 6

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Nuovo appuntamento con il nuovissimo procedural di Canale 5, il cui secondo episodio va in onda6 dicembre dalle 21.25 in poi. Prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova, questa fiction vanta in Vittoria Puccini e Francesco Scianna i due protagonisti principali, la prima nel ruolo della PMalle prese con un caso intricato a cui non mancano implicazioni personali, il secondo nelle vesti diBarone, avvocato difensore. Iltrama6 dicembre La situazione sentimentale diè sempre più complicata, mentre ilva avanti. Dopo l’inattesa confessione di una teste, la PM scova due testimoni chiave in grado di avallare la colpevolezza di Linda, rivelandone la natura ossessiva e crudele. Maottiene un’informazione che potrebbe cambiare le sorti del, spostando ...

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Elena scova due testimoni chiave in grado di inchiodare Linda, rivelandone la natura crudele, ma Ruggero ottiene un'infor… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: La situazione di Elena si complica... mentre il processo va avanti con nuovi colpi di scena. Siete sintonizzati su #Cana… - infoitcultura : Anticipazioni Il Processo seconda e terza puntata: Angelica è figlia del papà di Elena -