Helmut Marko critica la Fia e la Ferrari | “I 50 000 euro di multa sono uno scherzo”

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Non sembrano interrompersi con l’arrivo della pausa invernale le polemiche tra Red Bull ea proposito del motore utilizzato dalla scuderia di Maranello nel Mondiale 2019 di Formula 1. In particolare, in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, la Federazione Internazionale dell’Automobile ha sanzionato il team emiliano con unadi 50.000per aver riscontrato un carico di carburante errato sulla SF90 di Charles Leclerc. Nelle ultime settimane della stagione era stato il pilota olandese Max Verstappen ad accusare la, mentre questa volta è toccato ad(ex pilota austriaco, attuale consulente del Team Red Bull) lamentarsi con la FIA per non aver penalizzato maggiormente la Rossa. “I regolamentimolto chiari e la lieve punizione che è stata inflitta allarappresenta per me uno scherzo – ha dichiaratoad Auto Bild ...

