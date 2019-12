Google al lavoro per introdurre un generatore di QR code in Google Chrome

Google a lavoro per arginare al più presto il problema dei crediti scomparsi su Opinion Rewards : Google sta lavorando per introdurre un sistema di notifica per avvisare l'utente circa la scadenza del credito accumulato su Google Opinion Rewards L'articolo Google a lavoro per arginare al più presto il problema dei crediti scomparsi su Opinion Rewards proviene da TuttoAndroid.

I Google Pixel 4 non hanno più segreti grazie al solito lavoro di iFixit : I nuovi Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL sono finiti sul tavolo di iFixit e svelano tutti i loro segreti L'articolo I Google Pixel 4 non hanno più segreti grazie al solito lavoro di iFixit proviene da TuttoAndroid.

Un aggiornamento blocca gli altoparlanti intelligenti Google Home e Home mini - Google è al lavoro : Un recente aggiornamento software degli altoparlanti intelligenti Google Home e Home mini ha reso inutilizzabili alcuni dispositivi. A segnalare il problema sono stati diversi utenti statunitensi, Google ha ammesso l’esistenza del problema e sta lavorando per trovare una soluzione. Si ricorda che gli aggiornamenti del firmware dei prodotti Google Home avvengono tramite Wi-Fi, senza che l’utente debba fare nulla. Per questo, molti non ...

Cercate lavoro? Basta una ricerca su Google per vedere tutte le offerte in circolazione : Se Cercate lavoro, chiedete a Google. Da tempo l’azienda statunitense offre, in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, un servizio di ricerca per le offerte di lavoro. In Italia è arrivato solo ora, grazie alla collaborazione con il gruppo GEDI. Per provare la novità Basta aprire il motore di ricerca, e inserire chiavi di ricerca inerenti la lavoro. Si possono cercare genericamente le “offerte di lavoro”, oppure ...