Costanza Caracciolo di nuovo incinta | Aspetto una figlia femmina

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Francesca Galici Un altro fiocco rosa in casa Vieri:è al sesto mese di gravidanza e dopo Stella si prepara ad accogliere un'altra bambinae Bobo Vieri si preparano ad allargare la famiglia e ad accogliere una nuova bambina. L'ex velina è, infatti, died è al sesto mese di gravidanza. L'annuncio è stato dato dalla moglie del calciatore a Verissimo nella puntata in onda domani, sabato 7 dicembre, a partire dalle 14.00. Poco più di un anno fa, il 18 novembre 2018,è diventata mamma per la prima volta di Stella, primaanche per Christian Vieri che ha più volte esternato la sua gioia di essere padre di una bambina. L'ex cannoniere della serie A non ha mai nascosto il desiderio di ampliare la famiglia, desiderio condiviso con sua moglie, tanto da mettersi subito all'opera per dare un fratellino o una ...

