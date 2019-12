Simone Angelosante Lega | Impiccare i banchieri e fucilare Conte Poi si

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Fino a quando il popolo non impicca i” e “L’Italia diha firmato senza autorizzazione del Parlamento sovrano, un trattato che serve alla Germania impegnando l’Italia a versare 125 miliardi che non potrà mai avere indietro. Questo si chiama alto tradimento gli interessi nazionali. In tempo di guerra era punito con la fucilazione alle spalle”. Sono i post ed i commenti riferiti alla tematica del Mes, il cosiddetto “fondo salva Stati”, comparsi sulla pagina Facebook del consigliere regionale abruzzese della, 55enne ex An, che è anche sindaco di Ovindoli (L’Aquila), scatenando una bufera mediatica e politica che ha costretto i vertici salvianiani abruzzesi a prendere in fretta e furia le distanze. Le gravi affermazioni sononute in discussioni che si sono sviluppate sulla ...

