Pensionati in piazza si mobilitano per una legge sulla non autosufficienza

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento –inper reclamare la promulgazione da parte del Parlamento dellanone che riguarda milioni di anziani e le rispettive famiglie. A Benevento, come in tutta Italia, i sindacati deidi CGIL CISL e Uil hanno allestito presidi per chiedere che la politica si faccia carico di questa battaglia di civiltà. Inoltre gli stessi hanno consegnato al Prefetto, Francesco Cappetta, un documento per chiedere maggiori attenzioni al Governo per chiedere “il ripristino di un sistema di rivalutazione equo che tuteli il potere d’acquisto delle pensioni nonché il taglio delle tasse anche per ie la separazione della previdenza dall’assistenza”. L'articoloinsiper unanonproviene da Anteprima24.it.

