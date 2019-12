Parigi | città nel caos per i black bloc | cassonetti in fiamme | pioggia di lacrimogeni

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il Paese si ferma e scende in piazza per protestare contro uno dei capisaldi del programma di Emmanuel Macron: la riforma delle pensioni. Previsti 250 cortei in tutto il Paese.blindata. Alcune centinaia disi sono riuniti su place de la Republique, nella capitalena, dove sta arrivando il grosso del corteo dei manifestanti. La situazione, anche per il corteo di migliaia di persone che sta premendo dal boulevard de Magenta, è ora piuttosto tesa.

