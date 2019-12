Oggi è la Giornata mondiale del suolo Ma anche il mare è un bene comune da tutelare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Al termine di una mia recente presentazione a Ventimiglia del libro sui porti turistici, IlPrivato, che ora esce in versione online rivista e ampliata, ho invitato il pubblico a omaggiare di una copia il sindaco di Vallecrosia, che vagheggia un porto turistico da ubicarsi fra Vallecrosia e Camporosso. Non scomodatevi ad andare a vedere una cartina della Liguria, vi spiego io. A Ventimiglia stanno realizzando un porto turistico per mega yacht che sarà gestito direttamente dal Principato di Monaco. Se ci spostiamo a est troviamo il porto turistico di Bordighera. Poi lo scheletro di quello di Ospedaletti che verrà completato; dopo Ospedaletti ecco Sanremo, con ben due porti; poi Santo Stefano alcon la sua Marina degli Aregai; San Lorenzo con il suo approdo e infine il mega porto turistico di Imperia. Il che significa che in circa 50 chilometri abbiamo la bellezza (si fa per ...

PescaraCalcio : La più grande nemica della #disabilità? ——— > L' I G N O R A N Z A ?? Oggi è la Giornata inter… - matteosalvinimi : ++ ??MESSAGGIO IMPORTANTE ++ Oggi è la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Che non me… - teatrolafenice : ?? È poco più di un minuto (Amarcord, 1973) che, forse, vi accarezzerà la giornata. Nasceva oggi a Milano nel 1911 N… -