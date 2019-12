Ladies Night | con l’anteprima di ‘Last Christmas’ torna la notte in rosa di The Space

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Dopo il successo delle prime due, TheCinema lancia la terza serata dedicata al pubblicofemminile e, visto l’avvicinarsi delle festività natalizie, lo fa con una speciale anteprima a tema: Last Christmas, love story ambientata a Londra, con protagonista Emilia Clarke, l’agguerrita Daenerys Targaryen di Game of Thrones che sveste i panni della Madre dei Draghi per diventare Kate, giovane sognatrice “incasinata” con tanti sogni nel cassetto e altrettante scelte sbagliate nel suo passato. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 19 dicembre, ma tutte coloro che parteciperanno allaavranno la possibilità di assistere alla proiezione di Last Christmas ben due giorni prima, ovvero il 17 dicembre, alle 21:00. È già possibile prenotare un posto consultando la pagina dedicata all’iniziativa sul sito ufficiale di TheCinema: Già dal titolo si ...

belovedarcy : Anche perchè solo l'altro ieri sono andata al Ladies Night - GazzettaVg : L'#autunno a #LaCapannina di #Franceschi si presenta con il giusto vestito - Lovatoismylife9 : RT @luckyredfilm: Questa sera è la #LadiesNight dei @TheSpaceCinema e ci saranno le anteprime del film di #WoodyAllen con Timothée @RealCha… -