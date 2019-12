Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L'sarà sicuramente la grande protagonista della sessione di calciomercato di gennaio. I nerazzurri cercheranno di rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte, cercando di seguire quelle che sono state le sue indicazioni in questi settimane. Urge, in particolar modo, ritoccare il, ridotto ai minimi termini in questo periodo. Basti pensare che contro Roma e Barcellona, impegni fondamentali per il proseguo della stagione, non ci saranno Stefano Sensi, Nicolò Barella e Roberto Gagliardini, tutti fermi ai box e chero tornare a disposizione solo dopo la sosta di Natale. Il primo nome in cima alla lista di Giuseppe Marotta sembrerebbequello diDecon l'Udinese che avrebbe fissato il costo del cartellino del calciatore a 35 milioni di euro come riferito dal Corriere dello Sport. L'punta DeNei giorni scorsi si è ...

ArmandoAreniell : Inter su Rodrigo De Paul: l'argentino potrebbe essere il rinforzo a centrocampo - interliveit : #Inter - Incontro con l'agente di #Kulusevski! Borsino centrocampo dallo svedese a #Vidal e Rodrigo #DePaul - MarisciaFox : RT @RiccardoDanna1: Rodrigo #DePaul ???? è il preferito per il centrocampo in vista di gennaio. L'#Inter ??? è in pole per Dejan #Kulusevski… -