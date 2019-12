Chiusa la Torre Eiffel | ancora scioperi a Parigi

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sciopero nazionale, dimostrazioni a, 254 tra marce e raduni in tutto il paese per la giornata di oggi, 4 dicembre. Il periodo di turbolenza della Francia si prolunga, coinvolgendo perfino i monumenti più simbolici: anche i dipendenti dellascioperano, unendosi alla grande manifestazione sindacale della capitale – con loro ci saranno anche, insegnanti, studenti, personale medico e forze dell’ordine non in servizio. Oltre alla, quindi, chiuse anche le scuole e immobilizzato il trasporto che è fermo al 90%. È il più grande sciopero del settore pubblico dal 1995: il 5 dicembre di quell’anno la protesta di piazza fece cadere il governo Juppè. Anche in quel caso, la ragione della rabbia e del malumore dei cittadini francesci era una riforma pensonistica. Quella di Macron, elemento fondamentale della sua presidenza, andrebbe ad accorpare 42 ...

GGiornalisti : #Francia, #scipero generale contro la riforma delle pensioni: fermi il 90% dei treni ad alta velocità e l'80% dei t… - InfoAtac : #info #atac - Dalle ore 22.00 di oggi alle ore 6.00 di venerdì 6 dicembre 2019 e notti successive, stessa fascia or… - Bolle69106571 : RT @APTAcicatena: ?? QUI TORRE Si avvisano i passeggeri che la pista 4 è temporaneamente chiusa per presenza di galline. No è che sono quell… -