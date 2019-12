Caltanissetta | il panettiere ogni sera lascia pane e acqua per i bisognosi

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Daarriva una storia di solidarietà e aiuto per i più. Undella zonachili di, pasta esu una panchina vicino alla sua attività come gesto di aiuto per quelli in difficoltà. Per l’uomo questo gesto ormai quotidiano è diventato una vera e propria missione che vuole portare a termine. Ildal cuore d’oro IlFedele Termine, di 45 anni, ha un piccolo panificio in via Fra’ Giarratana a. L’uomo da ben 9 anni ha iniziato un’abitudine che condivide spesso attraverso il social Facebook., alla chiusura della sua attività, esce dal negozio con buste di, latte e altri viveri che sarebbero destinati alla spazzatura e linella panchina più vicina al negozio. La bella iniziativa serve ad aiutare le famiglie senza reddito o i senzatetto della zona che soffrono la fame. A ...

