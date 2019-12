Anticipazioni Uomini e donne | Veronica Burchielli se ne va con Zarino

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) È stata una registrazione diparticolarmente movimentata quella effettuata ieri 4 dicembre agli studi Elios di Roma. Si attendeva l'esito del probabile incontro avvenuto a Napoli trae Alessandro, dopo che lei aveva raccontato di pensare ancora all'ex tronista e di non riuscire a godere pienamente della nuova esperienza televisiva. Ed infatti le sorprese non sono mancate, con la decisione delladi abbandonare lo studio insieme a. Ma la puntata ha visto al centro delle discussioni anche Giulio Raselli, alle prese con nuovi litigi con Giovanna Abate e Giulia D'Urso. L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ha avuto il suo bel da fare a destreggiarsi dalle accuse dalle due ragazze e non solo: questa volta anche ospiti ed opinionisti erano tutti contro di lui.: l'addio diIl Vicolo ...

