Zlatan Ibrahimović | «Torno in Italia in una squadra che deve rinnovare la sua storia»

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)Ibrahimović è l’uomo copertina della Christmas Issue di GQ: «Ci sono calciatori che giocano a calcio e altri che pensano il calcio. Quando uno pensa inventa un nuovo modo di fare calcio, gli altri seguono e basta. Io amo fare la differenza. Non voglio fare bene solo una o due cose, voglio farle bene tutte». Il magazine maschile di Condè Nast, che vanta 3 milioni di contatti mese forte della sua crescente audience digitale, ha scattato a Los Angeles il campione di calcio svedese in stile Pulp Fiction, realizzando una lunga intervista in cui parla del Milan, delle liti con Materazzi, di Ronaldo il brasiliano come giocatore preferito. «Sono molto contento di aver fatto questa esperienza a Los Angeles, anche perché dopo l’infortunio molti dicevano che non sarei più stato in grado di giocare, invece ho dimostrato che posso ...

