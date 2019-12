Si gira Suburra 3 | riprese in corso a Roma | confermato il cast con Alessandro Borghi e

optimaitalia

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Dopo qualche giorno dai primi ciak, già battuti a fine novembre nella Capitale, Netflix annuncia ufficialmente l'inizio delledi3, il crime italiano originale della piattaforma streaming prodotto da Cattleya (casa di produzione di Gomorra) e Bartlebyfilm. Ideata per rappresentare il prequel dell'omonimo film del 2015 di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino e Claudio Amendola, la serie sulla corruzione e la malavita all'ombra del Campidoglio e del Vaticano torna nel 2020 su Netflix con la sua terza (e ultima) stagione. Le pericolose triangolazioni tra Chiesa, Stato e criminalità organizzata che animano la trama di- la serie, tra politici corrotti, famiglie mafiose che controllano lo spaccio di droga e uomini di Chiesa alleati con affaristi con senza scrupoli, si concludono col terzo atto in arrivo il prossimo anno, come previsto sin dalla prima ...

