Scontro tra Karina Cascella e Carmen Di Pietro | Ignorante

Lo Scontro nel centrodestra sul candidato per la Calabria : È polemica, in Calabria, tra Forza Italia e Lega in attesa del vertice fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, per definire la candidatura alla presidenza della Regione, dopo che il commissario regionale del partito di Salvini, Cristian Invernizzi, ha invitato gli alleati a indicare "un nome valido per la presidenza". "Lo chiediamo - ha detto Invernizzi - a nome della Lega Calabria e dell'intera popolazione. Dopo i disastri del Pd, la Calabria ...

Prescrizione - la maggioranza rischia : Scontro Bonafede-Pd. I dem : pronti a nostra proposta : La maggioranza viaggia ormai in ordine sparso sulla riforma della Prescrizione che dal primo gennaio sarà bloccata dopo il primo grado di giudizio. E oggi ha rischiato di andare sotto sulla...

Omicidio Sacchi - trovata la cocaina nell'auto di Pirino. È Scontro tra Anastasiya e Princi. : «Maledetto, mi hai rovinato la vita». Le urla di Anastasiya rimbombano ancora nella caserma di Via In Selci. A urlare è stata venerdì mattina la ragazza ucraina che ha...

Live Non è la d’Urso - Scontro tra Fabrizio Bracconeri e Raffaella Fico : “La mamma di Zaniolo si può insultare ma se si parla di Balotelli è razzismo?” : scontro acceso a “Live – Non è la d’Urso” tra Fabrizio Bracconeri e Raffaella Fico sul tema del razzismo nello sport e contro i meridionali. La modella è stata compagna di Mario Balotelli e ha difeso il padre di sua figlia in merito agli insulti ricevuti, mentre giocava con il Verona. “Condanno qualsiasi forma di discriminazione. – ha dichiarato Raffaella – Purtroppo ci sono questi facinorosi che attaccano gratuitamente. Per me ...

Omicidio Sacchi : Scontro tra Anastasiya e Princi in caserma : Omicidio Sacchi: mentre gli investigatori cercano di fare chiarezza sullo scambio, viene registrato uno scontro tra Anastasiya e Princi in caserma. Sono ancora molti i punti oscuri sulla vicenda che ha portato all’Omicidio di Luca Sacchi. Sebbene si è certi che Anastasyia e Princi stessero organizzando una compravendita di droga con Del Grosso e Pirino, […] L'articolo Omicidio Sacchi: scontro tra Anastasiya e Princi in caserma è ...

"Accuse gravissime". "Si vergogni". Lo Scontro in Aula tra Conte e Salvini : È il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini a dominare l'informativa de presidente del Consiglio in Aula sulla controversa riforma del Mes, il fondo salva-Stati europeo. "Se queste accuse non avessero fondamento e anzi fosse dimostrato che chi le ha mosse era ben consapevole della loro falsità, avremmo la prova che chi ora è all'opposizione e si è candidato a governare il Paese con pieni poteri, sta dando prova, e purtroppo non ...

"Accuse gravissime". "Si vergogni!". Lo Scontro in Aula tra Conte e Salvini : È il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini a dominare l'informativa de presidente del Consiglio in Aula sulla controversa riforma del Mes, il fondo salva-Stati europeo. "Se queste accuse non avessero fondamento e anzi fosse dimostrato che chi le ha mosse era ben consapevole della loro falsità, avremmo la prova che chi ora è all'opposizione e si è candidato a governare il Paese con pieni poteri, sta dando prova, e purtroppo non ...

I Medici 3 - prima puntata : Scontro tra Lorenzo e Papa Sisto IV : Le anticipazioni della prima puntata della terza ed ultima stagione de “I Medici”. Questa sera, su Raiuno, torna la serie evento “I Medici”, con la sua terza ed ultima stagione. La terza stagione, infatti, chiude la saga iniziata nel 2016 e partita con il racconto di Cosimo de’ Medici e proseguita poi con la storia […] L'articolo I Medici 3, prima puntata: scontro tra Lorenzo e Papa Sisto IV sembra essere il ...

Rassegna stampa del 2 dicembre : Scontro tra M5S e Pd sul Mes : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Si spacca nuovamente il Governo e stavolta la questione è quella legata al Mes. Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico non hanno trovato l’accordo. Sardine in giro per l’Italia ma cominciano le prime crepe. Infine lo sport con l’Inter che scavalca la Juventus in testa alla classifica, crisi nera per il Napoli. [See image gallery at www.anteprima24.it] L'articolo ...

Messico : almeno 14 morti in Scontro tra forze sicurezza e banda criminale : Roma, 1 dic. (Adnkronos/Europa Press) – E’ di almeno 14 persone uccise il bilancio di uno scontro tra forze di sicurezza messicane e una banda criminale dopo un attacco contro il palazzo del sindaco della città di Villa Unión, nello stato di Coahuila, in Messico. A confermare la notizia è stato il Governatore dello stato messicano, Miguel Riquelme, il quale ha affermato che quattro dei morti sono membri delle forze di ...

Lecce - Scontro tra auto e bici : muore infermiera 32enne - automobilista positivo ad alcoltest : Tatiana Renna, infermiera 32enne originaria di Cellino San Marco, è morta sul colpo dopo l’impatto con un’auto. L’incidente sulla strada provinciale che collega Maglie a Castro, nella provincia di Lecce. La donna era in bicicletta. L’uomo alla guida dell’auto arrestato per omicidio stradale: era positivo all’alcoltest.Continua a leggere

Torino - Scontro frontale sulla strada di Osasco : 2 morti : Incidente mortale nel pomeriggio di venerdì sulla provinciale 589 tra Garzigliana e Osasco, nel Torinese. Due persone sono morte in seguito allo scontro frontale tra due auto, una Fiat Tipo e una Fiat Punto. morti un uomo di 82 anni e un 50enne. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e il 118.Continua a leggere

Hong Kong - Scontro tra Italia e ambasciatore cinese. Di Maio : “Ottimi rapporti con Pechino - ma rispetti il nostro Parlamento” : “Sempre ottimi rapporti con governo cinese, allo stesso tempo in Parlamento ci sono tante attività che si svolgono ogni giorno ed è giusto rispettarle. I nostri legami commerciali non possono assolutamente mettere in discussione il rispetto delle nostre istituzioni, del nostro parlamento e del nostro governo”. Poche parole che per Luigi Di Maio segnano – almeno formalmente – la fine dello scontro tra Italia e Cina ...

Renzi - Scontro Meli-Fittipaldi su La7. “Qui le Procure possono ucciderti - non esiste Stato di diritto. E tutti tacciono”. “È il contrario” : scontro a “L’aria che tira” (La7) tra i giornalisti Maria Teresa Meli (Il Corriere della Sera) ed Emiliano Fittipaldi (L’Espresso) sulla vicenda che ha coinvolto Renzi e la sua fondazione. Meli osserva: “Secondo me, c’è un problema di opportunità politica, perché sappiamo che Renzi è nel mirino di tante persone. I due pm di Firenze che si stanno occupando di questo caso sono gli stessi che si sono occupati ...