Piogge torrenziali e frane in Uganda | almeno 6 morti e quasi 50 dispersi nell’est

Maltempo : Piogge torrenziali in Val Nervia - fitte nevicate in Valtellina : piogge torrenziali hanno generato un’ondata di acqua e fango che ha rischiato di travolgere questa mattina diverse auto che percorrevano la strada provinciale della Val Nervia: la provinciale si è trasformata in un fiume in piena tra Isolabona e Dolceacqua e l’acqua mista a fango ha sfiorato le automobili che hanno rischiato di essere trascinate a valle. Molte squadre di vigili del fuoco sono impegnate in Val Nervia per ...

Previsioni Meteo Napoli : allerta per le Piogge torrenziali di Domenica - attesi oltre 50mm in città [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Mattinata di tempo asciutto sul capoluogo partenopeo, con via vai di nubi medio-alte sostanzialmente innocue, magari solo in grado di velare temporaneamente il sole, tuttavia con schiarite abbastanza presenti. Pausa delle precipitazioni dopo le ultime ancora di ieri, per via di un allentamento delle anse cicloniche, ma veramente temporaneo, intercorso nella staffetta tra un vortice oramai evoluto verso ...

Maltempo - situazione critica a Reggio Calabria per vento impetuoso e Piogge torrenziali : la Prefettura mobilita i soccorritori : Prosegue l’attività di monitoraggio da parte della Prefettura di Reggio Calabria per verificare la situazione nei vari Comuni colpiti dal Maltempo. A Montebello Ionico si sono registrati diversi allagamenti delle strade costiere, in una di queste un automobilista rimasto in panne è stato soccorso dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri e dalla Polizia locale ed è stato richiesto l’intervento anche dei sanitari del 118 , per un inizio di ...

Piogge torrenziali in Inghilterra : allagamenti nel South Yorkshire [FOTO] : Piogge torrenziali e allagamenti diffusi nel nord dell’Inghilterra: nella gallery le foto scattate a Rotherham, colpita ieri da un’alluvione lampo. Su parti dell’Inghilterra giovedì si sono registrate le precipitazioni di un mese intero. Tante le persone evacuate. L'articolo Piogge torrenziali in Inghilterra: allagamenti nel South Yorkshire [FOTO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - Italia investita da un’altra ondata di “maltempo tropicale” : Piogge torrenziali e caldo record : L’Italia vive un’altra giornata di maltempo tropicale: siamo al 5 Novembre eppure le temperature sono tipiche di inizio Settembre, con picchi da record sulle Regioni Adriatiche dove il garbino ha fatto impennare le temperature a ridosso dei +30°C tra Marche, Abruzzo e Molise. Ma fa molto caldo ovunque, da Nord a Sud, con temperature di oltre 10°C superiori alla norma del periodo. Abbiamo, infatti, ben +28°C a Tortoreto, +27°C a ...

Previsioni Meteo Roma : primo weekend di novembre all’insegna del maltempo - Piogge torrenziali per 48 ore [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Un flusso di aria umida sudoccidentale e instabile che già da qualche giorno sta interessando la Capitale, è destinato a intensificarsi significativamente nelle prossime ore. Dopo le piogge più significative di ieri notte e qualcuna sparsa ancora ieri e fino a questa notte, nelle prime ore mattutine odierne sono intervenute anche delle schiarite, con temporanea fase più stabile. Tregua, però, decisamente ...

Maltempo Giappone - almeno 10 morti/ Piogge torrenziali e frane dopo tifone Hagibis : Maltempo Giappone, situazione di emergenza a Chiba e Fukushima: bilancio di nove morti, le autorità hanno evacuato le aree abitate.

Maltempo Giappone - 10 morti - almeno 3 dispersi per le Piogge torrenziali : 10 persone hanno perso la vita e altre 3 sono disperse a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sul centro del Giappone, a sole due settimane dal passaggio mortale del tifone Hagibis. Secondo quanto fanno sapere le autorità locali, nove persone sono morte a causa di frane e inondazioni: tra queste due uomini anziani sono stati ritrovati annegati nelle auto, nella zona di Chiba, a sud-est di Tokyo. Le immagini aeree hanno mostrato i ...

Piogge torrenziali nel nordest della Spagna : un morto e 4 dispersi in Catalogna [VIDEO] : Piogge torrenziali e inondazioni hanno colpito il nordest della Spagna: il bilancio è di un morto e 4 dispersi in Catalogna, con 25mila utenze senza corrente elettrica. La vittima è un uomo che risultava disperso da martedì nel villaggio di Arenys de Munt: il suo corpo è stato scoperto all’alba sulla spiaggia di Caldes d’Estrac, 40 km a nord di Barcellona. Due dispersi si trovavano in un bungalow che è stato trascinato via ...

Allerta Meteo - lo scirocco spezza l’Italia in due : Piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo estivo dall’Emilia Romagna in giù [DATI] : Continua a diluviare al Nord/Ovest, tra Piemonte, Lombardia e Liguria, dove lo scirocco sta addensando piogge torrenziali quasi ininterrotte da ormai una settimana. Soltanto oggi sono caduti in Liguria 205mm di pioggia a Rossiglione, 147mm a Genova Multedo, 130mm a Genova Sestri; nel basso Piemonte abbiamo i quantitativi pluviometrici più significativi con 214mm ad Arquata Scrivia, 190mm a Gavi, 189mm a Sardigliano, 179mm a Castellania, 161mm a ...

Maltempo - pesante allerta meteo della protezione civile per il weekend : Piogge torrenziali e violenti temporali a Nord/Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

