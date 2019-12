Mattino | De Laurentiis e Chiavelli ribadiscono la fiducia ad Ancelotti Il Genk non è un

ilnapolista

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)è preoccupato, scrive il. Sa che non è semplice risolvere la crisi in cui è piombato il suo Napoli. Anche se non ha parlato di dimissioni, “ha cominciato a capire che la sua panchina è seriamente a rischio”. Ieri c’è stato un lungo incontro tra il tecnico, De. Lo staff dirigenziale del club è in fase di riflessione. Scrive il: “Ieri hanno parlato a lungo con lui, ribadendo la loro: ufficialmente neppure ilè un crocevia per Carlo ma è chiaro che non ci sono più le sicurezze di qualche giorno fa. Tutto può succedere, in ogni momento. E il tecnico di Reggiolo non nasconde a Castel Volturno il suo disagio per una situazione inedita: perché solo a Monaco di Baviera, nella sua carriera, è stato licenziato a campionato in corso. Sa che la panchina incredibilmente traballa e che non può essere diversamente ...

napolista : Mattino: #DeLaurentiis e Chiavelli ribadiscono la fiducia ad #Ancelotti. Il Genk non è un crocevia Lungo incontro,… - Aquilottoblu : Il Mattino – De Laurentiis sorpresa alla squadra per la cena di Natale. In 5 accusano Ancelotti… - - Aquilottoblu : RT @napolista: Mattino: «Ancelotti alla squadra: “Volete i metodi duri? E allora si va in ritiro”» “Non siete compatti, non avete mentalit… -