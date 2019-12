Caccia ai Tesori Arancioni

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Per trovare un tesoro, devi avvicinarti lentamente. Partire da lontano ed esplorare ogni dettaglio, considerare ogni indizio. La più grandeal tesoro d’Italia è organizzata dal Touring Club Italiano: è la «ai», un percorso a tappe che permette di scovare storie, persone, monumenti e curiosità custodite nei luoghi più affascinanti e meno noti del nostro Paese. Di questa ristretta élite fa parte il comune di Aglié, un borgo di circa 2.500 abitanti fra Ivrea e Torino. In questa località il tesoro da raccogliere è il viaggio, perché esplorare le sue ricchezze storiche è come camminare tra le pagine di un romanzo. La copertina del romanzo di Aglié è il Castello Ducale, che oggi troneggia indisturbato sotto le insegne del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ma che fin dal 1600 simboleggia la storia d’amore fra Filippo San Martino di Agliè e Maria Cristina di ...

