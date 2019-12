10 app per sciare al top

wired

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Se siete appassionati di sci o di snowboard, sta cominciando il vostro periodo dell’anno preferito, quello quello delle discese a tutta velocità della stagione invernale! Sappiamo anche che non potete resistere alla tentazione di preparare il vostro smartphone alla perfezione, riempiendolo di app ideali peral top. Perché l’attrezzatura da sci non è fatta solo di scarponi e tuta: anche l’app che fa da altimetro, quella che offre in tempo reale bollettini meteo, lo ski tracker per monitorare le performance così come l’applicazione che trova sentieri neve sempre nuovi e poco battuti possono risultare essenziali tanto quanto i guanti e gli occhialoni. Abbiamo selezionato per voi le 10 app must have per sciatori provetti, snowboardisti in erba e in generale per appassionati degli sport invernali. Sfogliate la gallery in alto e scoprirete l’attrezzatura digitale che non può ...

