Studente uccide professore | prima una aggressione poi la morte

«Deve finire nel sangue» : la Studente ssa e il piano per uccidere l’ex fidanzato : Arrestata 19enne incensurata: ha attirato in trappola il 27enne con cui aveva avuto una relazione e l’ha fatto accoltellare dal nuovo compagno. Le telefonate: «Pagheranno per quello che ti hanno fatto»

Vienna - Studente allontanato dall’Università : aveva pistola in aula. Su Twitter scriveva di voler uccidere islamici e inneggiava a Salvini : La scorsa settimana si è presentato in aula con una pistola infilata nella cintura. Poi ieri, lunedì, gli è stato trovato un coltello. Per questo motivo uno studente dell’Università di Vienna è stato allontanato dall’ateneo con un divieto di accesso all’edificio. “Vorrei morire in uno scontro a fuoco contro l’Islam e ucciderne il maggior numero possibile!”, ha scritto il giovane su Twitter. Sul suo profilo ci ...