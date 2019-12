Outlook iOS | introdotta la modalità Non disturbare

surface-phone

(Di martedì 3 dicembre 2019) Durante la giornata di oggi,si è aggiornato per iOS e iPadOS alla versione 4.14.0 implementando laNon. Cosa c’è di nuovo? Nel menu a sinistra, accanto al nome dell’account, è stata aggiunta un’icona a forma di campana che permette di disattivare le notifiche delle email quando necessario. Le opzioni presenti nella finestra che si apre tramite la nuova icona sono le seguenti: A tempo: Fino a quando non disattivo l’impostazione; Per 1 ora; Fino a domani. Pianificati: Durante le ore lavorative; Durante le serate; Durante i fine settimana. Screenshot Link downlaod ‎Microsoft(Free+, App Store) →

