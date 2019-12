Giudice Sportivo | Benevento | un giallorosso entra in diffida

anteprima24

La vittoria contro il Venezia, consegna a Pippo Inzaghi, oltre a tre punti e un altro allungo in classifica, il primoto tra le fila del. Un "onore" che spetta al centrocampista finlandese Perparim Hetemaj. L'ex giocatore del Chievo Verona è stato ammonito per la quarta volta in campionato e, in caso di altro cartellino giallo, per lui scatterà in automatico la squalifica per una giornata. E' di fatto questa l'unica notizia di rilievo presente nel comunicato diramato dal. Per il resto, infatti,e Trapani potranno disporre di tutti gli effettivi, infortunati esclusi, per il confronto in programma venerdì sera al "Ciro Vigorito". Per Antei e Kragl, ammoniti anche loro al "Penzo", si è invece trattato del terzo giallo stagionale.

