Asse elettorale tra Conte | Zingaretti e Grillo | con Di Maio depotenziato

laprimapagina

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il premier Giuseppemette all’angolo Luigi Di. L’ex vice premier è risentito, non applaude nemmeno una volta. Appena

cmgaston : @JankoYAY Non sono un esperto di quella fase storica, ma penso che siano rimasti scottati da Blair (che vedono un p… - PietroJoser : no prescrizione l’asse dem e Forza Italia, è lo stesso che si è saldato ieri in Senato, il Pd appoggia la proposta… - guidotweet : @peraltro @f_passerini94 Io comunque sposterei l’asse del discorso da “fare campagna elettorale su un tema” e “fare… -