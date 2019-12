Almanacco del 03-12-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019)del giorno è martedì 3 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio che parlare di Francesco e non vi Saverio perché Saverio deriva dallo spagnolo Xavier personale la cui etimologia va fatta risalire al toponimo casa nuova in Italia testato in tutto il Meridione laddove più è stata l’influenza spagnola altruista è timido e sempre disponibile ad aiutare chi lo circonda fatto che possa farlo in silenzio senza farsene accorgere a fare al primo impatto freddo e distaccato a te la fai solo una maschera per proteggersi dagli estranei che riescono sempre a farlo sentire a disagio ha bisogno di un affetto e di una tenerezza costante proprio come Un eterno bambino Ecco perché ti svegli alle donne appariscentied è attratto dalle ragazze Acqua e Sapone Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi il vostro atteggiamento ...

