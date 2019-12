19enne muore per meningite | attivata la profilassi antibiotica per i familiari e 90

Finisce con l'auto nel fosso : 19enne in coma - muore la fidanzata 18enne : Guidava con il permesso temporaneo per tornare a casa dopo che la polizia gli aveva ritirato la patente per droga, ma erano...

Discoteca - muore 19enne : mix droga-alcol? : 11.50 Una 19enne di Livorno è morta questa notte in un locale notturno di Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze), durante una serata in Discoteca. Il locale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno procedendo insieme all'ispettorato del lavoro. La ragazza, da una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore intorno alle 4.15. L'ipotesi sul suo decesso è che la giovane abbia assunto alcol e droghe

La gita tra amici finisce in tragedia. L’auto esce di strada e si schianta : muore un 19enne : Nuovo drammatico incidente questa mattina, a Belluno. A perdere la vita è ancora una volta un giovanissimo. È successo tutto all’alba: alle 6:50 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire sulla strada Statale 50, in prossimità del terzo chilometro in direzione Belluno: un’auto era uscita in maniera autonoma dalla sede stradale. Le immagini che si sono trovati di fronte erano tremende.\\ A perdere la vita un ragazzo di diciannove anni, gravi gli ...

19enne ipovedente precipita dalle scale di casa e muore : Un giovane ipovedente di diciannove anni è morto sabato sera nel capoluogo ligure cadendo dalla tromba delle scale del palazzo in cui viveva. Il tragico incidente si è consumato in un condominio di via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena a Genova. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il diciannovenne aveva preceduto sulle scale la mamma, con cui stava uscendo, per chiamare l'ascensore, ma quando la donna è arrivata lui era precipitato ...