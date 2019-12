ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Netgear ha reso disponibile anche in Italia il nuovo sistema Wi-Fi(RBK13): un kit per ladegli appartamenti di grandi dimensioni (fino a 200 mq). La confezione base include un router e un dispositivo satellite, mentre quella più completa dispone di un router e due satelliti. In pratica si posiziona il router nei pressi del proprio modem – che fornisce l’accesso alla rete Internet, oppure nella zona didove c’è la miglioreWi-FI, dopodiché si sfruttano i satelliti per amplificare il segnale in altre stanze o corridoi. Da ricordare che Wi-Fisupporta anche le interfacce vocali Amazon Alexa e Google Assistant. “Siamo stati i primi a portare nelle case di tutto il mondo i sistemi WiFi”, ha dichiarato Ivan Tonon, Country Manager Netgear Italia. “Lavoriamo ogni giorno ...

TutteLeNotizie : Wi-Fi Mesh Orbi super compatto per una copertura wireless efficiente in casa - ManuelColarusso : RT @macitynet: Netgear Orbi RBK13, il super Wi-Fi Mesh è più elegante e compatto - macitynet : Netgear Orbi RBK13, il super Wi-Fi Mesh è più elegante e compatto -