UFFICIALE – Messi ha vinto il Pallone d’Oro!

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Lionelè il vincitore deld’Oro 2019: rispettate le attese dunque, con l’argentino che si aggiudica il più ambito riconoscimento individuale per la sesta volta nella sua carriera. Kalidou Koulibaly, unico “napoletano” in lizza, si è piazzato ventiquattresimo, mettendosi alle spalle calciatori del livello di Benzema, Wijnaldum e la stella nascente Joao Felix. LA CLASSIFICA 1° Lionel(Barcellona) 2° Virgin van Dijk (Liverpool) 3° Cristiano Ronaldo (Juventus) 4° Sadio Mané (Liverpool) 5° Mohamed Salah (Liverpool) 6° Kylian Mbappè (PSG) 7° Alisson (Liverpool) 8° – Robert Lewandowski (Bayern Monaco) 9° – Bernardo Silva (Manchester City) 10° – Riyad Mahrez (Manchester City) 11° – Frenkie de Jong (Ajax, Barcellona) 12° – Raheem Sterling (Manchester City) 13° – Eden Hazard (Chelsea, Real Madrid) 14° – ...

