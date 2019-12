Tachicardie gravi | una nuova speranza di cura da un istituto cardiologico italiano

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il CentroMonzino ha avviato, in collaborazione con l’Europeo di Oncologia, il primo studio clinico sull’applicazione della radioterapia stereotassica, fino ad ora utilizzata in ambito oncologico, al trattamento delleventricolari, forme severe e potenzialmente letali di aritmia. L’arruolamento allo studio è aperto e i primi due pazienti sono già stati trattati con ottimi risultati. «L’idea di intervenire sui circuiti elettrici del cuore utilizzando una fonte di raggi esterna apre una prospettiva rivoluzionaria nelladelleventricolari più, che non rispondono alla terapia farmacologica. Oggi – dichiara Claudio Tondo, Coordinatore dell’Aritmologia del CentroMonzino – queste aritmie vengono trattate con l’ablazione transcatetere: si interviene sul cuore raggiungendone con un catetere le parti che causano ...

