Paura in strada | agguato a colpi di pistola nel Palermitano | 45enne ferito mentre era in

Terremoto in tempo reale oggi - nuove scosse nella zona tra l’Aquila e Frosinone - sciame sismico avvertito anche a Roma - gente per strada e tanta Paura : Una notte lunga da passare quella appena trascorsa in provincia dell’Aquila e anche in alcuni comuni nel Lazio. Dopo la forte scossa del tardo pomeriggio di ieri, di magnitudo 4.4, durante tutta la notte sono state registrati altri eventi sismici. In particolare un nuovo evento abbastanza significato è avvenuto subito dopo le 24 per esattezza alle 0,19. La scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata a pochi chilometri da ...

Incidente in autostrada - Paura per la campionessa di sci Sofia Goggia. Cosa è successo : Nuovo Incidente automobilistico per Sofia Goggia. La campionessa olimpica di sci italiana è rimasta coinvolta in uno scontro fra diverse automobili mentre si trovava sull’autostrada A4: secondo le prime informazioni la giovane atleta, originaria di Bergamo, ha avuto un Incidente all’altezza di Desenzano, in provincia di Brescia. Il tamponamento sarebbe avvenuto mentre la ventiseienne viaggiava in direzione Milano. Nello schianto sarebbero ...

Terremoto all'Aquila di 4.4 - Paura a Roma e Napoli : gente in strada nella Marsica - nessun danno : Terremoto, una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. La stima dell'Ingv parla di magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al...

Terremoto nel Centro Italia - scossa avvertita fino a Roma : gente in strada e tantissima Paura : Una scossa di Terremoto è stata avvertita nitidamente a Latina, dove alle 18,36 i palazzi hanno tremato. Circa 10 secondi la durata della scossa. Oltre che nel capoluogo la scossa è stata avvertita anche a Cori, Priverno e nella zona dei Lepini oltre che a Terracina, Fondi e nel sud pontino. Secondo le prime informazioni l’epiCentro è nella zona de L’Aquila. Precisamente nel comune di Balsorano e la scossa sarebbe di 4.4. A quanto si legge sui ...

Forte scossa di terremoto in Calabria : Paura e gente in strada : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata intorno alle 6:30 con epicentro nel Tirreno meridionale, al largo della costa calabrese. La scossa è stata registrata dall’Ingv ad una profondità di 11 chilometri ed è stata avvertita nell’area di Cosenza. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone. Il terremoto è stata avvertito in tutta la costa tirrenica della la provincia di Cosenza, fino in ...

Violento tornado in Francia vicino un'autostrada : danni e Paura : La vasta saccatura di origine atlantica che da giorni staziona sull'Europa occidentale ha portato anche oggi forte maltempo sulla Francia, dove lo scontro fra aria fresca affluita da nord e correnti...

Pisa - Paura sulla Fi-Pi-Li : camion a fuoco in galleria - superstrada chiusa e caos traffico : L'incidente alle prime luci dell'alba di oggi, venerdì 11 ottobre, nel tratto tra Pontedera Est e Montopoli, in provincia di Pisa. L'episodio fortunatamente non ha provocato vittime e feriti ma ha creato il caos in superstrada per tutta la mattinata visto che il tratto è stato chiuso per diverse ore e riaperto poi solo su una corsia.Continua a leggere