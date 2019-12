La Serie A si fa commissariare | fumata nera | arriva Cicala

ilnapolista

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Non un presidente, ma un commissario. Com’era facilmente prevedibile, laA convocata per eleggere una nuova guida dopo le dimissioni di Gaetano Micciché, è rimasta in stallo. In appena un’ora i presidenti – divisi in blocchi contrapposti hanno votato per due volte, senza raggiungere il quorum necessario di 14 voti: alla prima tornata 11 schede nulle, alla seconda 13. Come deciso dalla Figc ora tocca al Commissario ad Acta Mario, che resterà in carica fino al 10 marzo 2020 e avrà, tra le altre cose, il compito di trovare un profilo adatto per la carica di presidente, oltre a modificare fin da subito alcune parti dello Statuto della Lega diA. L'articolo LaA si failNapolista.

