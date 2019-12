Inter-Juve | va in scena il sorpasso Un po’ di confusione in casa Sarri?

Pagelle e Highlights 14^ giornata : Verona-Roma 1-3 - giallorossi sugli scudi! Juve-Sassuolo 2-2 - disastro Buffon. Inter-SPAL 2-1 - nerazzurri in testa. Napoli-Bologna 1-2 - Sansone gela il San Paolo : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Verona-Roma 1-3, ...

Inter-Spal 2-1 - le pagelle : Lautaro scatenato guida il sorpasso alla Juventus : Si è appena concluso il match di oggi 1 dicembre, allo stadio Meazza di Milano, tra Inter e Spal sul risultato di 2-1. Decisiva la doppietta del solito Lautaro Martinez, al 16' e al 41', nella ripresa il gol di Valoti. La classifica ora vede i nerazzurri in testa alla classifica con trentasette punti, a più uno sulla Juventus, fermata sul 2-2 contro il Sassuolo in casa. La squadra di Semplici, invece, resta in zona retrocessione al penultimo ...

Inter - nel segno del ‘Toro’! Lautaro Martinez è l’uomo in più di Conte : sorpasso alla Juventus con vista sullo scudetto : Una doppietta di Lautaro Martinez regala all’Inter i 3 punti del sorpasso sulla Juventus: il ‘Toro’ è l’uomo in più della rosa di Conte e ne incarna perfettamente lo spirito Guardando la classifica di Serie A ci si accorge dell’ennesimo sorpasso in vetta: Inter 37, Juventus 36. C’è una sostanziale differenza rispetto al passato: 14 partite per entrambe, questa volta non ci sarà alcun controsorpasso nel ...

Calciomercato Juventus : Chiesa e Tonali sarebbero sempre nel mirino - ma occhio all'Inter : La Juventus starebbe seguendo da tempo alcuni dei migliori talenti del calcio italiano, ovvero Federico Chiesa e Sandro Tonali. L'esterno della Fiorentina al momento è vittima di un problema fisico che lo sta affliggendo da alcune settimane e non è sceso in campo neanche nella sfida di campionato contro il Lecce. Su Chiesa, però, c'è una sorta di giallo dal momento che sono girate mille voci sul suo futuro. Il giovane esterno non sembra sereno a ...

L’Inter sorpassa la Juve e sale al primo posto in classifica. 2 a 1 contro la Spal - bianconeri fermati sul 2 a 2 in casa dal Sassuolo : È sorpasso in vetta alla classifica con l’Inter che, dopo la vittoria interna contro la Spal, scavalca la Juventus, fermata in casa dal Sassuolo sul 2 a 2 dopo che i neroverdi erano passati in vantaggio. Il Milan rompe il tabù in trasferta e al Tardini supera il Parma per 1 a 0, mentre la Lazio batte l’Udinese 3 a 0 all’Olimpico. Doppietta di Lautaro Martinez e l’Inter sale in vetta A brillare a San Siro è il solito ...

Juventus - Bentancur : «Abbiamo sofferto. Inter? Guardiamo a noi» – VIDEO : Il centrocampista uruguaiano della Juventus commenta il pareggio maturato in casa contro il Sassuolo: le sue parole – VIDEO (dal nostro inviato) – Rodrigo Bentancur commenta il pareggio maturato all’Allianz Stadium contro il Sassuolo. Ecco le parole del centrocampista della Juventus sulla gara coi neroverdi. «Abbiamo sofferto un po’, ma dopo il gol siamo rinetrati con la cattiveria giusta. ...

Calciomercato - Inter e Juve in concorrenza per Kulusevski - Milinkovic ed Emerson (RUMORS) : Juventus e Inter in questo inizio di stagione stanno dominando il campionato italiano, distanziate da un solo punto in classifica. Una sfida che, però, sarebbe pronta a trasferirsi anche sui tavoli delle trattative di mercato, in quanto sia la società bianconera che quella nerazzurra sembrerebbero avere obiettivi comuni. Come scrive la Gazzetta dello Sport, sta intrigando molto sul mercato il centrocampista offensivo del Parma, ma di proprietà ...

LIVE Inter-Spal - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : nerazzurri per il sorpasso in classifica sulla Juventus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:30 Grande occasione quest’oggi per l’Inter, che con un successo effettuerebbe il sorpasso ai danni della Juventus, bloccata sul pari interno dal Sassuolo nell’anticipo delle 12:30. 14:26 La Spal è, insieme al Leganes, la squadra ad aver mandato in rete meno giocatori nei top 5 campionati europei (solo tre: Petagna, Kurtic e Di Francesco). Gli uomini di Semplici non trovano il ...