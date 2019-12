Conte | «Salvini irresponsabile | crea allarme tra i cittadini» Ma è gelo con Di Maio

Conte in Parlamento sul Mes - scontro con Salvini : “Lega sapeva”. L’ex ministro : “Si vergogni” : Una giornata di appassionata rivendicazione del percorso compiuto come presidente del Consiglio di due diversi governi: è quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha svolto due informative fotocopia, su testo rigorosamente scritto, alla Camera e al Senato, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. "L'Italia, da me rappresentata, si è espressa in sede europea - ha sottolineato - ...

Fondo salva-Stati - tra risate e smorfie - le reazioni di Conte e Gualtieri al discorso di Salvini : Tra risate e smorfie di perplessità il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ascoltano l’intervento in Senato di Matteo Salvini. Alcuni passaggi generano vere e proprie risate, altri contrarietà di Gualtieri che più scuote il capo mentre Conte si mostra più volte perplesso dalle parole del leader della Lega. Al termine dell’intervento di Salvini Conte scuote il capo e si lascia ...

E sul MES va in scena l’ennesimo schiaffo di Conte a Salvini : Il secondo atto del "duello" fra Conte e Salvini termina con una vittoria "no Contest" del Presidente del Consiglio. Che ha linearmente difeso un (discutibile) percorso avviato quando al governo c'erano anche i leghisti. Di contro Salvini ha messo sul piatto slogan e propaganda. Glissando allegramente sulle sue responsabilità e su quelle dei suoi colleghi della Lega.Continua a leggere

Matteo Salvini inchioda Conte : "Non ti ascoltano neanche i tuoi". La prova? Il "saluto finale" raggelante : "neanche la maggioranza lo ascolta". Matteo Salvini commenta così il discorso di Giuseppe Conte in Senato per la sua informativa sul Mes. "Decine di assenze fra i Cinque stelle (oltre 30) e a sinistra (oltre 20)", sono i numeri impietosi snocciolati dal leader della Lega. Lo stesso tiepidissimo appl

Elisabetta Casellati contro Salvini in diretta : "Nemmeno lei - senatore". Si schiera a fianco di Conte : "Si vergogni". Matteo Salvini chiude così il suo durissimo discorso all'indirizzo di Giuseppe Conte. Un regolamento di conti sul Mes che provoca le furenti proteste di molti senatori di Pd e M5s, che salgono alla scrivania del presidente del Senato Elisabetta Casellati, di Forza Italia, per chiedere

