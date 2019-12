Brescia | il presidente Cellino fa retromarcia | “su Balotelli ho detto una cazzata | deve

Mario Balotelli - il presidente del Brescia Cellino ai giornalisti : “Che vi devo dire? Che è nero - sta lavorando per schiarirsi” : “Che vi devo dire? Che è nero, sta lavorando per schiarirsi“. Bufera sulle parole del presidente del Brescia, Massimo Cellino, che ha risposto così a margine dell’assemblea della Lega Serie A sull’esclusione di Mario Balotelli dalla partita contro la Roma. L'articolo Mario Balotelli, il presidente del Brescia Cellino ai giornalisti: “Che vi devo dire? Che è nero, sta lavorando per schiarirsi” proviene da Il ...

Brescia – Battuta infelice di Cellino - il presidente fa discutere : “Balotelli? E? nero e sta lavorando per schiarirsi” : Cellino fa discutere con una Battuta infelice su Balotelli: le parole del presidente del Brescia Il ‘caso Balotelli’ sta facendo molto discutere: dopo l’allontanamento dall’allenamento di qualche giorno fa da parte di Fabio Grosso, l’attaccante del Brescia ha rotto il silenzio ieri sui social. Oggi, a far discutere, sono le affermazioni del presidente Cellino. Gianluca Checchi/LaPresse “Cosa succede a ...

Brescia-Sassuolo è stata rinviata al 18 dicembre in seguito alla morte del presidente del Sassuolo - Giorgio Squinzi : La Lega Serie A ha annunciato che la partita Brescia-Sassuolo, in programma per venerdì 4 ottobre alle 20.45, è stata posticipata al 18 dicembre in seguito alla morte di Giorgio Squinzi, proprietario del Sassuolo. Squinzi, che aveva 76 anni, è