Lo sfregio dell' Anpi a Quattrocchi | Il ponte non sia intitolato a lui

ilgiornale

(Di domenica 1 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Caos sulla decisione del Comune. L': "Troppo vicino alla piazza intitolata al partigiano Firpo". La famiglia: "Ilera giàa Firpo" Una targa, in memoria di Fabrizio, una guardia di sicurezza privata, che nel 2004 venne rapito e ucciso in Iraq, da un gruppo di islamisti. E Genova ha deciso di rendergli omaggio, intitolandogli ilpedonale sul Bisagno. Ma non a tutti è piaciuta l'idea. Ad indignarsi davanti alla decisione del Comune è stata l', che non sembra contestare in sé l'intitolazione del. Il problema sarebbe la sua ubicazione e ha chiesto di sospendere la cerimonia, già fissata per domani, lunedì 2 dicembre, durante la quale saranno presenti anche le due sorellea guardia di sicurezza italiana. Il prolema, secondo quanto riporta il Secolo d'Italia, sarebbe la posizione del...

floliva : Alcune immagini dell’inaugurazione della mostra “L’INFINITO TRA INCANTO E SFREGIO” voluta dal prof. Sgarbi in occas… - LN0RRIS4_ : RT @TheBookThjef: A me fa proprio ridere che come scusa per non abbassare l'iva sugli assorbenti normali utilizzino la scusa dell'inquiname… - cardiopiu : Alcune immagini dell’inaugurazione della mostra “L’INFINITO TRA INCANTO E SFREGIO” voluta dal prof. Sgarbi in occas… -