Llorente gioca e segna Napoli-Bologna 1-0 dopo 45 minuti di pazienza

(Di domenica 1 dicembre 2019) Carlo Ancelotti ha sempre ragione. Schiera Fernandodal primo minuto e lui sblocca la partita al 41esimo del primo tempo.una splendida azione di Insigne che percorre metà campo palla al piede, incrocia e sulla respinta di Skorupskisi avventa e. È il gol dell’1-0. Fin qui il pareggio è sostanzialmente giusto anche se è ovviamente ila fare la partita. Subitoil gol, Lozano è egoista in contropiede e non serve Elmas solo in area. Iltorna in campionato e torna al San Paolol’ultima deludente prestazioni contro il Genoa, einvece la splendida serata di Liverpool. Ancelotti conferma la difesa dei giganti, con Maksimovic a destra più Manolas e Koulibaly, con Di Lorenzo a sinistra. Davanti, Lozano econ Elmas al posto di Allan e Insigne tornato in campo e nella sua zolla. Ila ritmi non forsennati. ...

