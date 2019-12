LIVE Parma-Milan 0-0 | Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA | il primo tempo si chiude con

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAlternano momenti di buona fasi di ritmo compassato,in questa partita delle ore 15 al Tardini. Ne scaturisce una partita in cui non mancano le occasioni, ma per il momento – a referto – non c’è alcun marcatore. 45+2′ FINISCE IL0-045+2′ Kucka spedisce a lato da buona posizione. 45′ Saranno 2 i minuti di recupero. 45′ Si attende l’entità del recupero. 44′ Piatek si gira bene al limite dell’area: il suo tiro però viene respinto dai centrali del. 42′ Kessie cerca un cross dal lato corto dell’area di rigore, ma nessun alfiere rossonero si trova nelle condizioni di battere a rete. 39′ Nessuno sviluppo per entrambe le squadre. L’esperimento “falso nueve” non funziona per il, mentre Piatek non ...

