1° Dicembre 2019 - oggi inizia L’inverno meteorologico : il Solstizio si avvicina - ecco DATA e ORA : inizia oggi 1° Dicembre 2019 l’inverno meteorologico e si archivia quindi l’autunno meteorologico, caratterizzato da numerose ondate di maltempo e sbalzi termici. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 22 Dicembre, alle 04:19 UTC, 05:19 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dal Solstizio d’Inverno. La parola “Solstizio” viene dal ...