Casting per una serie tv di Wildside e per uno spettacolo teatrale

Blastingnews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di varie figure di tutte le età per la realizzazione di unatelevisiva le cui riprese verranno poi effettuate a Milano a partire dal mese di gennaio del prossimo anno. Sono, inoltre, tuttora aperte le selezioni per la ricerca di figuranti per unodi genere drammatico e dal titolo Erik le cui prove in preparazione della messa in scena si terranno a Como. Unatelevisiva Per la realizzazione di unatelevisiva da girare a Milano a partire dal mese di gennaio del prossimo anno e prodotta dalla nota casa di produzionesono in corso le selezioni. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti delle seguenti figure: uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni (senza piercing, tatuaggi in vista e tagli di capelli in stile moderno), bambini tra 6 e 13 anni, un mimo ed ...

fedebeltrami : Ormai i casting per la #rai li fa l'#eredità #qcc - dom_sic : @FormulaHumor Dove faranno i casting per il ruolo di stratega della Ferrari 2020? - ImoviezMagazine : CASTING FIGURANTI PER SERIE TV “LEONARDO” – RETRIBUITO -