Salvini | Il Mes toglie ai poveri per dare ai ricchi Conte ha firmato senza

Salvini : “Mes ruba ai poveri per dare ai ricchi” : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – ”Abbiamo dovuto usare le maniere un po’ forti per dire agli italiani che qualcuno a dicembre voleva firmare a nome vostro un trattato che, per come è scritto, ruba ai poveri per dare ai ricchi, ovvero usa i soldi dei risparmiatori italiani per salvare le banche tedesche”. E’ quanto ha detto Matteo Salvini a Portoferraio parlando del Mes. Lunedì quando il presidente del Consiglio, ...

Salvini : «Il Mes ruba soldi a poveri per darli a ricchi. Conte? Si dimetta» : Il segretario della Lega: «Mi fa tristezza un presidente del Consiglio che parla con minacce e querele»

Mes - Calenda contro Di Maio e Salvini : “Scaricabarile indegno. Dove erano quando si è fatto il negoziato?” : “Ma Di Maio dov’era? Stava al governo o no quando si negoziava il Mes? Questo è un modo indegno di fare politica, indegno di un grande paese. Si sollevano dubbi nel momento in cui si negozia e non dopo come stanno facendo Salvini e Di Maio che erano vicepremier quando si è fatto il negoziato”. Lo dice Carlo Calenda sulle tensioni nel governo sul Mes a margine di un’iniziativa a Roma di Azione. L'articolo Mes, Calenda ...

Salvini : Mes rappresenta enorme rischio : 12.02 Sul Mes "rispondo con le parole del governatore di Bankitalia:rappresenta un enorme rischio",ha detto Salvini interpellato sull'argomento a Milano. "Si rischia di usare soldi dei risparmiatori italiani per salvare le banche tedesche e io penso che i soldi degli italiani vadano usati per aiutare altri italiani". ha aggiunto. E poi: sono proprio curioso di sentire cosa dirà il presidente del Consiglio che lunedì andrà in Parlamento a ...

Sondaggi : Lega al 31 - 9% (-2 - 4 punti in un mese) - il Pd torna a crescere e FdI supera il 10%. Leader : Salvini -8% - scavalcato dalla Meloni : Lega in calo, Pd in ripresa dopo l’uscita dei renziani di Italia Viva e Fratelli d’Italia che per la prima volta supera la soglia del 10%. Sono i dati più significativi consegnati dai Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera. Rispetto al 31 ottobre, il Carroccio perde addirittura 2,4 punti percentuali, scendendo al 31,9% ma rimanendo saldamente primo partito. Anche per la Leadership di Matteo Salvini non va meglio: in ...

Mes - Matteo Salvini fa fare un'altra figuraccia a Conte : "Non ho mai avuto l'immunità parlamentare" : "Per essere avvocato, Giuseppe Conte o è confuso o è ignorante". È Matteo Salvini a sottolineare il clamoroso sfondone del premier sulla immunità parlamentare. Conte lo aveva invitato a rinunciare all'immunità e affrontare una querela per diffamazione sul caso Mes. "Non ho mai avuto l'immunità parla

"Al lavoro per migliorare il MesSalvini-Meloni? Solo propaganda" : "La questione del Mes merita innanzitutto di essere ricostruita nel suo svolgimento e contestualizzata. Per permettere agli italiani di comprenderla appieno dobbiamo assolutamente stare alla larga dall'oscena propaganda delle opposizioni, con in testa Salvini e Meloni. Voglio dire subito una cosa: qui nessuno ha mai firmato cambiali in bianco sulle spalle dei cittadini. Segui su affaritaliani.it

Mes - Salvini : conseguenze - se già ok Conte : 12.09 "Grazie alla Lega gli italiani ora sanno" del Mes "adesso Conte dovrà spiegare","se qualcuno ha firmato senza comunicarlo al Parlamento pagherà le conseguenze" e se Conte "vuole querelarmi si metta in fila, prima c'è Carola". Così in piazza Montecitorio,Salvini che dice di voler incontrare Mattarella sul Mes. "Ringrazio Berlusconi per la premura ma la Lega non ha bisogno di garanti, ci garantiamo da soli. L'Europa dalla Lega non ha nulla ...

“Mes - Di Maio e Salvini non potevano non sapere” : i ricordi di Tria sulla trattativa con Bruxelles : L'ex ministro dell'Economia, Giovanni Tria, racconta quanto successo a giugno durante il negoziato sul Mes: "Nelle prime ore del mattino mi arrivò la telefonata di Conte che si complimentò per il risultato raggiunto. Immagino che i due vicepresidenti del Consiglio fossero informati del buon risultato”.Continua a leggere

Mes - Sergio Mattarella e il "gelido silenzio" dopo l'appello di Salvini. Retroscena : a rischiare è Conte : La risposta di Sergio Mattarella: "Un gelido silenzio". Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, di fatto il più affidabile interprete dei pensieri e degli umori dei Capi dello Stato, spiega che "non ha destato molto stupore sul Colle" l'appello di Matteo Salvini al Capo dello Stato. Il

"Credo che Salvini sapesse dell'accordo sul Mes". La versione di Tria : In un'intervista a la Repubblica, l'ex ministro dell'Economia del governo gialloverde Giovanni Tria, nel rievocare il giorno di giugno in cui si definì l'accordo su una bozza di riforma del Mes da sottoporre al summit dei giorni successivi, ricorda che "si trattava di tradurre in un testo definito l'accordo che era stato raggiunto nel dicembre precedente". "Le trattative - spiega Tria - andarono avanti fino all'alba a Bruxelles ...

Mes - Matteo Salvini e il momento cruciale : "Abbiamo detto a Conte : Non firmiamo un caz***. È agli atti" : "Sul Mes l'abbiamo sempre detto: non firmiamo un caz***". Matteo Salvini lo sottolinea, senza censure: "È agli atti". In conferenza stampa con lo stato maggiore della Lega, l'ex vicepremier attacca frontalmente Giuseppe Conte, accusato di "tradimento" per non aver riferito nulla al Parlamento sull'a

Mes - Giovanni Tria smaschera Conte : "Ho firmato e lui si è congratulato. Credo che Salvini e Di Maio..." : "Il premier si congratulò con me dopo la firma sul Mes". È Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia e protagonista della trattativa in Europa sul Fondo Salva Stati, a inguaiare Giuseppe Conte, ma anche i suoi vice di allora (giugno scorso), Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che secondo l'ex ministro e

