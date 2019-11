LIVE Sorteggio Europei 2020 in DIRETTA : l’Italia trova Svizzera e Galles! Gara inaugurale contro la Turchia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.53 Finlandia nel Gruppo D con Belgio, Russia e Danimarca. 18.52 Vincente Lega C nel Gruppo D. 18.51 Vincente della Lega D nel Gruppo C se la Romania non dovesse vincere la Lega A. 18.51 L’Italia pesca il Galles! 18.50 Vincente della Lega A nel Gruppo C se dovesse essere la Romania, altrimenti nel Gruppo F. 18.48 Tocca ora alla quarta fascia, che comprende Galles, Finlandia, vincente ...

18.38 La Russia va nel Gruppo B con il Belgio, in posizione 4. 18.38 L'Olanda va nel Gruppo C con l'Ucraina, in posizione 1. 18.36 L'Italia pesca la Svizzera! Elvetici in posizione 4. 18.35 Si passa ora alla seconda fascia, che compre nde Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda e Russia. 18.35 L'Italia va nel Girone A, in posizione 2. 18.34 L'Inghilterra è ...

Sorteggio Euro 2020 – A Bucarest decretati i 6 gironi : Italia testa di serie E' in corso a Bucarest il Sorteggio per la fase finale di Euro 2020. Si creano oggi i 6 gironi, formati da quattro squadre, tra le quali, solo le prime due per gruppo e le migliori 4 seconde staccheranno il pass per gli ottavi di finale. 20 sono le nazionali già qualificate, mentre a marzo si terranno i playoff che decreteranno le ultime 4.

Sorteggio Europei 2020 in DIRETTA : l'Italia scopre le avversarie Il programma del Sorteggio, le fasce e le possibili avversarie dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Sorteggio della fase a gironi degli Europei di calcio del 2020: oggi, sabato 30 novembre, alle ore 18.00 italiane, al RomExpo di Bucarest, capitale della Romania, l'Italia, che sarà testa di serie, e verrà inserita nel Girone A, attende di conoscere il nome delle ...