È già Cyber Monday per Amazon | ecco le migliori offerte di oggi | 30 novembre

Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Scarlett? Possibile replica di una strategia commerciale : Dire che Cyberpunk 2077 sia praticamente dietro l'angolo non è di certo un'esagerazione. Il titolo curato dai ragazzi di CD Projekt RED si appresta in fin dei conti a fare la sua comparsa sugli scaffali fisici e digitali nel corso dei primi mesi del prossimo anno, con la release che è fissata a aprile 2020 (e non ci sono gli estremi per supporre un Possibile rinvio, ndr). La qualità tecnica di Cyberpunk 2077 è praticamente sotto gli occhi di ...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : vittoria interna di Latina - Eboli pareggia contro la Cybertel Aniene negli anticipi del nono turno : Sono stati tre gli anticipi del nono turno della regular season del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2019-2020. A sorpresa Eboli è stata fermata sul pari dalla Cybertel Aniene (4-4). Al Pala To Live di Roma non sono bastate le marcature di Antonio Bagatini, Marco Boaventura, Fabio Paoletto e ancora di Marco Boaventura per piegare i padroni di casa. La formazione allenata da Alessio Medici è andata a segno con Jorginho, una doppietta di ...