Ciclismo | Nairo Quintana | ‘Una grande sfida davanti a noi’

Ciclismo - Warren Barguil e Nairo Quintana avranno lo stesso programma di avvicinamento al Tour de France 2020 : Secondo quanto scritto da CyclingNews.com, il France se Warren Barguil ed il colombiano Nairo Quintana , compagni di squadra dal prossimo anno all’Arkéa-Samsic prenderanno parte insieme a molte gare in primavera, dovendo prepararsi entrambi per la partecipazione al Tour de France , che scatterà il 27 giugno da Nizza. I due ciclisti prenderanno parte a Tour de La Provence (13-16 febbraio), Parigi-Nizza (8-15 marzo), Volta a Catalunya (23-29 ...

Ciclismo - Nairo Quitana : “Sono sicuro che andrò d’accordo con Warren Barguil” : Dalla Movistar il colombiano Nairo Quintana è passato all’Arkea-Samsic, dove troverà il francese Warren Barguil: al sito CyclingNews.com il ciclista sudamericano, di 29 anni, ha dichiarato di essere convinto che lui ed il transalpino riusciranno ad andare d’accordo. Per il colombiano, addirittura la coppia è ben assortita per portare al successo la squadra: “ Warren è un ragazzo molto espressivo, ma sono convinto che il mio ...

Ciclismo - il salto nel buio di Nairo Quintana nella neonata Arkéa Samsic. Il colombiano è ancora un uomo da Grandi Giri? : Il 2020 di Nairo Quintana sarà un anno ricco di cambiamenti; una stagione per ripartire da zero nella nuova realtà dell’Arkéa Samsic, che lo ha ingaggiato per le prossime tre annate. L’intento della formazione bretone sarà quello di affidarsi al vincitore del Giro d’Italia 2014 e della Vuelta a España 2016 per scalare la classifica del Tour de France 2020. Ma va sottolineata una cosa, ossia che l’Arkéa non è riuscita ad ...