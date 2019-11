Barilla lancia i Biscocrema per sfidare i Nutella Biscuits | spesso introvabili E

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) È sfida nel mercato dei biscotti fra Ferrero e, che ha risposto al lancio deiannunciando i nuovi, ripieni di crema Pan di Stelle. Nel frattempo, la mania per i frollini alladilaga in tutta Italia. L’offerta non riesce a far fronte alla richiesta, tanto che c’è chi vende i biscotti a prezzi maggiorati. “Ilunisce la frolla al cacao dei biscotti Pan di Stelle e la nostra crema, chiuso da un tappo di cioccolato, e abbellito dalla tipica stella bianca – ha detto Julia Schwoerer, vice presidente marketing di-. Ma è fatto senza olio di palma, per abbattere i grassi saturi. Sarà venduto in monoporzioni da due biscotti, per limitare le calorie (139 in tutto), perché non è un prodotto da mangiare tutti i giorni, ma per una colazione speciale, una coccola o un dopo-cena”. I nuovi...

chiccakikyo : 'A gennaio arriveranno i #Biscocrema: Barilla lancia la sfida ai #NutellaBiscuits'. E tra i due litiganti il terzo… - MantovanAle : Barilla che lancia i Biscocrema in risposta ai Nutella Biscuits è come se due fighe facessero a botte per darmela - AmeGaspa : RT @Phastidio: Questa ovviamente è “informazione”, giusto? -