Sacchi | 5 misure cautelari | coinvolti Anastasya e l’amico Princi

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma – Svolta nell’omicidio di Luca, il ragazzo di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa nella zona di Colli Albani a Roma, la sera del 23 ottobre. Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione, nella Capitale, ad un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, che disponenei confronti di 5 persone. Destinatari della misura della custodia cautelare in carcere, per concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo sono i due gia’ reclusi, perche’ fermati nei giorni successivi all’omicidio e un terzo ragazzo 22enne considerato colui che materialmente li ha armati; custodia cautelare in carcere anche per il 24enne amico della vittima ...

