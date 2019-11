Roma | gestore Libreria del Viaggiatore | ' chiudiamo ma sarà battaglia' 2

Roma : gestore Libreria del Viaggiatore - 'chiudiamo ma sarà battaglia' : Roma , 29 nov (Adnkronos) di Marta Repetto - "Questa è una battaglia politica per tutti". Non ci pensa proprio ad arrendersi Luigi Politano, uno dei gestori della " Libreria più bella di Roma " - la Libreria del Viaggiatore - che chiuderà i battenti il 31 dicembre prossimo abbandonando, probabilmente p

Roma - vincitore Italia's Got Talent accoltella musicista e gestore di locale a Pigneto : Un brutto episodio si è verificato nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, precisamente al quartiere Pigneto di Roma, dove il 34enne e vincitore di Italia's Got Talent 2019, Antonio Sorgentone, avrebbe accoltellato il gestore di un locale pubblico, anch'egli musicista. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, pare che Sorgentone abbia colpito con almeno una coltellata la vittima al gluteo sinistro. Dopo aver compiuto il misfatto ...