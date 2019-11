I bambini dell’Aurora Desio regalano una maglia “antirazzismo” a Spadafora

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 29 novembre 2019) Nel giorno in cui Eniola Aluko va via dall’Italia scrivendo una lettera al Guardian sul razzismo in Italia, il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzofa visita ai ragazzi dell’Aurora, la squadra di calcio brianzola che nelle scorse settimane si era rivolta al ministro per denunciare un episodio di razzismo da parte della mamma di un bambino della squadra avversaria, nei confronti di un piccolo calciatore nero. Igli hanno regalato la casacca arancione personalizzata con il numero 10. “Sono molte felice di aver ricevuto questa maglietta, che per me ha un valore più che simbolico”, ha detto il Ministro. “Quello che ha convolto questiè stato episodio di razzismo estremamente spiacevole, soprattutto perché operato da una madre. Grazie di cuore, la metterò vicino alladella Nazionale: la vostra ha lo ...

