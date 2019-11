Homix | la smart home Enel X che parla con Alexa

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 29 novembre 2019), lachecon, lachecon, lachecon«L’obiettivo diX è offrire prodotti e servizi in grado di migliorare la vita dei clienti e proteggere l’ambiente attraverso delle soluzioni semplici e accessibili a tutti. Sulla base di questo principio, offriamo un sistema dicompleto che permette ai clienti di potenziare al massimo il comfort della propria casa e risparmiare energia e denaro.»– afferma Andrea Scognamiglio, responsabile del compartoServices diX. Arriva in Italia una nuova soluzione distudiata per gestire riscaldamento, sicurezza e illuminazione da casa e da remoto con pochi e semplici gesti. Grazie all’integrazione conè un sistema semplice e intuitivo pronto a rivoluzionare le nostre abitudini con comandi vocali e touch ...

greencityit : Enel X lancia Homix, l’ecosistema di Smart Home con integrazione Alexa: Il nuovo sistema di Smart Home per la gesti… - gigibeltrame : Arriva Homix, la smart home di Enel X #digilosofia - webnewsit : Arriva Homix, la smart home di Enel X -