Ciclismo | Merida non sarà più il secondo sponsor del Team Bahrain

Ciclismo - Caleb Ewan vince il Criterium Shanghai : battuto Matteo Trentin allo sprint. Vincenzo Nibali - ultima gara con la Bahrain-Merida : Caleb Ewan ha vinto il Criterium di Shanghai, kermesse ciclistica organizzata da ASO nella città cinese per promuovere il Tour de France in nuovi fiorenti mercati. L’australiano si è imposto in questa breve prova di 61,2 km battendo allo sprint il nostro Matteo Trentin che si è dovuto accontentare della seconda posizione davanti all’olandese Steven Kruijswijk. Il 25enne della Lotto-Soudal era tra i grandi favoriti della vigilia e non ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e l’ultima gara con la Bahrain-Merida : domani il Criterium Shanghai con Trentin e Bernal : Vincenzo Nibali parteciperà al Criterium di Shanghai, kermesse che andrà in scena sabato 16 novembre nella città asiatica e che è stata messa in piedi da ASO ovvero gli organizzatori del Tour de France che cercano di pubblicizzare la Grande Boucle in nuovi fiorenti mercati. Lo Squalo monterà in sella per quella che sarà la sua ultima gara con la casacca della Bahrain-Merida, il siciliano ha compiuto 35 anni nella giornata di ieri ed è volato in ...

Ciclismo - nuovo arrivo in casa Bahrain-Merida : ufficiale l’ingaggio dell’ex iridato Mark Cavendish : L’ex campione del mondo del 2011 ha firmato per un anno con la Bahrain-Merida, lasciando la Dimension Data dopo tre stagioni Mark Cavendish inizia una nuova avventura, è ufficiale infatti il passaggio del corridore dell’Isola di Man alla Bahrain-Merida. Contratto annuale per l’ex campione del mondo su strada del 2011, che lascia dopo tre stagioni la Dimension Data per aprire un nuovo capitolo della propria carriera. Fabio ...

Ciclismo - Rohan Dennis corteggiato dal Team Ineos. Nuova avventura dopo la lite con la Bahrain-Merida? : Rohan Dennis ha rotto il contratto con la Bahrain-Merida in seguito al discusso abbandono al Tour de France, il Campione del Mondo a cronometro ha fatto ricorso alla UCI contro la sua ex squadra e al momento non ha un contratto per la prossima stagione ma il ciclista è molto corteggiato e diverse formazioni di primissima fascia sarebbero su di lui. L’australiano potrebbe accasarsi al Team Ineos come riporta cyclingnews ma il 29enne ...

Ciclismo - la Bahrain Merida annuncia l’ingaggio di sei nuovi atleti : La Bahrain Merida ha annunciato l’ingaggio di sei nuovi ciclisti per il 2020: Pello Bilbao, Eros Capecchi, Marco Haller, Scott Davies, Kevin Inkelaar e Rafael Valls faranno parte del team con licenza World Tour. Non solo, voci sempre più insistenti, riportate da CyclingNews.com, indicano in Mark Cavendish un altro possibile arrivo. La Bahrain Merida si cautela così dopo gli addii di Vincenzo Nibali e Rohan Dennis, oltre alla scelta ...

Ciclismo : la Bahrain-Merida non rinnova il contratto a Domenico Pozzovivo. Il lucano in cerca di una squadra nel 2020 : Domenico Pozzovivo dovrà trovarsi una squadra in vista dell’anno agonistico 2020. La Bahrain-Merida ha deciso, infatti, di non rinnovare il contratto al corridore lucano (fonte: La Gazzetta dello Sport), costretto a considerare una soluzione alternativa per la stagione prossima. Il ciclista italiano, protagonista di una brutta caduta nel mese di agosto mentre si stava preparando alla Vuelta a España 2019 e dalla quale sta cercando di ...

Ciclismo : la Bahrain-Merida non rinnova il contratto a Domenico Pozzovivo. Il lucano in cerca di una squadra nel 2020 : Domenico Pozzovivo dovrà trovarsi una squadra in vista dell’anno agonistico 2020. La Bahrain-Merida ha deciso, infatti, di non rinnovare il contratto del corridore lucano (fonte: La Gazzetta dello Sport), costretto a considerare una soluzione alternativa in vista per la stagione prossima. Il ciclista italiano, protagonista di una brutta caduta nel mese di agosto mentre si stava preparando alla Vuelta a España 2019 e dalla quale sta ...

Ciclismo – Bahrain-Merida - niente rinnovo per Domenico Pozzovivo : il ciclista recupererà dall’incidente come free agent : La Bahrain-Merida ha deciso di non rinnovare il contratto di Domenico Pozzovivo: il ciclista italiano recupererà dall’incidnete come free agent Dopo due stagioni passate con la maglia della Bahrain-Merida, Domenico Pozzovivo si ritrova senza contratto. Il ciclista lucano, che il prossimo 30 novembre compirà 37 anni, è stato messo al corrente della volontà del team di non proseguire il rispettivo rapporto professionale. Pozzovivo, in ...