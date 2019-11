Basket | la Virtus Bologna prenderà parte alla Coppa Intercontinentale nel febbraio del

Basket - Serie A 2019-2020 : la presentazione dell’11^ giornata. La Virtus Bologna ospita Cantù - Milano contro Reggio Emilia : Nel weekend è in programma l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020: si comincia domani sera con l’interessante anticipo tra Trento e Brindisi e si finisce nella serata di domenica con il posticipo tra Virtus Bologna e Cantù; il turno di riposo toccherà alla Fortitudo Bologna. Andiamo ora ad analizzare singolarmente le sfide del fine settimana. DOLOMITI ENERGIA TRENTO-HAPPY CASA BRINDISI (Sabato 30 novembre, ore 20.30)Trasferta ...

Basket - Serie A 2019-2020 : la presentazione dell’11^ giornata. La Virtus Bologna ospita Cantù - Brindisi di scena a Trento : Nel weekend è in programma l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020: si comincia domani sera con l’interessante anticipo tra Trento e Brindisi e si finisce nella serata di domenica con il posticipo tra Virtus Bologna e Cantù; il turno di riposo toccherà alla Fortitudo Bologna. Andiamo ora ad analizzare singolarmente le sfide del fine settimana. DOLOMITI ENERGIA Trento-HAPPY CASA Brindisi (Sabato 30 novembre, ore 20.30) Trasferta ...

Risultati Serie A Basket – Brindisi resta in scia della Virtus Bologna - sorrisi per Treviso e Venezia : la Fortitudo si impone all’overtime : Termina la decima giornata del campionato di Serie A di Basket, tutti i Risultati delle gare disputate oggi La decima giornata del campionato di Serie A di Basket regala emozioni e colpi di scena, rendendo avvincente la lotta per definire l’inseguitrice della Virtus Bologna. Alle spalle degli emiliani resta Brindisi, che vince con ampio margine la sfida contro Pistoia, imponendosi con il risultato di 100-67. Grande prestazione ...

Virtus Roma-Treviso - Serie A Basket : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : A un’ora per certi versi inusuale arriva la sfida che oppone due delle tre neopromosse della stagione 2019-2020, la Virtus Roma e la De’ Longhi Treviso. Poiché gli ospiti sono in A con la nuova società, l’Universo Treviso basket, a livello ufficiale di sfida con la Virtus Roma se ne registra solo una: il quarto di finale di Coppa Italia di A2 del 2017, vinto in rimonta nel finale dai trevigiani. Di quel match è rimasto solo ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 10^ giornata : il big match è Milano-Sassari - turno di riposo per la Virtus Bologna : Archiviata la folta settimana di impegni europei, torniamo a concentrarci sul massimo campionato italiano. L’edizione 2019-2020 della Serie A è giunta alla decima giornata, che prevede il turno di riposo per la Virtus Bologna, leader indiscussa del torneo con nove vittorie in altrettanti incontri. Andiamo ora a presentare le singole partite in programma per questo weekend. GRISSIN BON REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE (Sabato 23 ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 10^ giornata : il big match è Milano-Sassari - turno di riposo per la Virtus Bologna : Archiviata la folta settimana di impegni europei, torniamo a concentrarci sul massimo campionato italiano. L’edizione 2019-2020 della Serie A è giunta alla decima giornata, che prevede il turno di riposo per la Virtus Bologna, leader indiscussa del torneo con nove vittorie in altrettanti incontri. Andiamo ora a presentare le singole partite in programma per questo weekend. GRISSIN BON REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE (Sabato 23 novembre, ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia vince e conquista la qualificazione alle Top 16. Sconfitte per Trento e Virtus Bologna : Dopo la sconfitta della Germani Brescia a Lubiana, nella giornata di oggi sono scese in campo le altre tre squadre italiane impegnate nella EuroCup 2019-2020: la Umana Reyer Venezia conquista matematicamente la qualificazione alle Top 16 con il successo a Bursa, Trento perde a Oldenburg una partita molto pesante nell’economia del girone, mentre la Virtus Bologna già qualificata trova la sua seconda sconfitta stagionale ad ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia vince e conquista la qualificazione alle Top 16. Sconfitte per Trento e Virtus Bologna : Dopo la sconfitta della Germani Brescia a Lubiana, nella giornata di oggi sono scese in campo le altre tre squadre italiane impegnate nella EuroCup 2019-2020: la Umana Reyer Venezia conquista matematicamente la qualificazione alle Top 16 con il successo a Bursa, Trento perde a Oldenburg una partita molto pesante nell’economia del girone, mentre la Virtus Bologna già qualificata trova la sua seconda sconfitta stagionale ad Andorra. TOFAS ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia vince e conquista la prima storica qualificazione alle Top 16. Sconfitte per Trento e Virtus Bologna : Dopo la sconfitta della Germani Brescia a Lubiana, nella giornata di oggi sono scese in campo le altre tre squadre italiane impegnate nella EuroCup 2019-2020: la Umana Reyer Venezia conquista matematicamente la qualificazione alle Top 16 con il successo a Bursa, Trento perde a Oldenburg una partita molto pesante nell’economia del girone, mentre la Virtus Bologna già qualificata trova la sua seconda sconfitta stagionale ad Andorra. TOFAS ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : la Virtus si arrende meritatamente ad Andorra - finisce 93-79 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.56 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito e restate su OA Sport per tenervi sempre aggiornati sul meraviglioso mondo dello sport. Una vittoria che significa qualificazione alle Top 16 per Andorra. Non una buona prestazione per la Virtus, demotivata dalla qualificazione già raggiunta. Top scorer del match è Milos Teodosic, nonostante sia stato in campo soltanto ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : Virtus sotto 81-72 a metà dell’ultimo periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI. Andorra-Virtus Bologna 93-79 93-79 1/2 per Gaines dalla lunetta. 93-78 Ancora Jelinek. Finale in trionfo per Andorra. 90-78 Jelinek trova il canestro dall’arco sull’assist di Hannah. 87-78 Gaines trova il canestro da tre, ma ormai è troppo tardi per la squadra di Djordjevic. Palla persa per la Virtus. Un solo minuto al termine. Ancora a riposo Teodosic: solo 14 minuti ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : 66-69 a fine terzo quarto - Virtus in vantaggio per la prima volta nel match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-69 Massenat trova la tripla della reazione al primo vantaggio bolognese. fine terzo quarto: LIVE Andorra-Virtus Bologna 66-69 66-69 BALDI ROSSI DA TREE! prima volta in vantaggio per le V nere! 66-66 Tripla per Cournooh sull’extrapossesso Virtus. 66-63 2/2 per Gamble dalla lunetta. 66-61 Senglin segna con il piazzato dalla media distanza. Gamble sbaglia il libero aggiuntivo. 64-61 ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : 52-44 a fine primo tempo - un super Teodosic tiene a galla la Virtus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE fine primo tempo: LIVE Andorra-Virtus Bologna 52-44 52-44 Jelinak segna, dopo essere stato pescato troppo facilmente nel pitturato. 50-44 Gioco da tre punti chiuso da Teodosic. 50-43 Penetrazione vincente di Teodosic che trova il canestro e anche il fallo. 50-41 2/2 ai liberi per Llovet. 48-41 1/2 dalla lunetta per Baldi Rossi. 48-40 Tripla di Jelinak, pescato con i tempi perfetti da ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : una Virtus poco determinata sotto di 11 a metà secondo quarto (39-28) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-44 Jelinak segna, dopo essere stato pescato troppo facilmente nel pitturato. 50-44 Gioco da tre punti chiuso da Teodosic. 50-43 Penetrazione vincente di Teodosic che trova il canestro e anche il fallo. 50-41 2/2 ai liberi per Llovet. 48-41 1/2 dalla lunetta per Baldi Rossi. 48-40 Tripla di Jelinak, pescato con i tempi perfetti da Hannah. 45-40 Ancora Teodosic da tre! Assolutamente on fire ...